Contractele de inchiriere, obligatoriu la ANAF

Din 2023 trebuie obligatoriu declarat la Fisc contractul de inchiriere a unei locuinte. In plus, se va plati un impozit mai mare cu peste 60 la suta.Potrivit ANAF, in primele noua luni, ale acestui an au fost inregistrate cu 25% mai putine contracte de inchiriere. Conform Digi 24, in Romania, datele oficiale arata ca doar 4% dintre locuintele private sunt inchiriate. Neoficial insa, o analiza sugereaza ca intre 7 si 15% din locuintele private sunt inchiriate si chiar intre 15 si 20% pentru ... citeste toata stirea