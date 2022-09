Controale ample si sanctiuni la Penny

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat in ultima saptamana o serie de controale la magazinele lantului de supermarketuri Penny, in urma carora a aplicat amenzi de 3,5 milioane lei.Controalele au vizat si cele 3 magazine din Pitesti, de la Mall, de pe Calea Dragasani si de langa Dedeman si in aceste locatii fiind aplicate sanctiuni, dar nu dintre cele mai grave, cum s-a intamplat la Bacau (cu 4 unitati), in Prahova si Giurgiu (cu cate o unitate), care au fost ... citeste toata stirea