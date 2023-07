De luni, 10 iulie, au inceput controalele in centrele pentru varstnici din judetul Arges, anunta Radu-Valeriu Perianu, prefectul judetului Arges."Patru echipe ce includ reprezentanti ai tututor institutiilor ce fac parte din comisia de control sunt la locatii. Verificarile se fac, in principal, pentru a vedea modul in care sunt ingrijiti batranii, pe linii de igiena, alimentatie, conditii de viata.Le-am transmis membrilor echipelor de control sa aiba toleranta zero!Centrul de comanda este la ... citeste toata stirea