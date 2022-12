Controale la comerciantii care vand articole pirotehnice

Politistii argeseni continua actiunile zilnice, atat la punctele de lucru ale comerciantilor autorizati, cat si in zone comerciale, pentru constientizarea pericolelor in cazul utilizarii necorespunzatoare a articolelor pirotehnice, precum si a prevenirii comercializarii catre publicul larg a acelor articole pirotehnice cu potential periculos ridicat, anunta IPJ Arges.In zilele de 20 si 21 decembrie a.c., politistii argeseni au desfasurat actiuni in zone comerciale, pentru verificarea ... citeste toata stirea