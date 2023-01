Controale la exploatatiile miniere din Arges

Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, desfasoara Campania de control privind respectarea masurilor necesare pentru asigurarea securitatii si protectia lucratorilor care isi desfasoara activitatea la locurile de munca din industria extractiva diviziunile CAEN 05, 07, 08.Campania de control este coordonata de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, si se desfasoara in perioada 27 ianuarie - 27 februarie 2023, in toate judetele in care exista intreprinderi (mici, ... citeste toata stirea