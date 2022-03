Controale la scolile de soferi din Arges

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), verifica modul in care reprezentantii legali ai scolilor de soferi din intreaga tara au fiscalizat taxele de scolarizare incasate in perioada 2019-2021. Anuntul a fost facut de ANAF prin intermediul unui comunicat de presa.In prezent sunt verificate 239 de firme cu activitate in acest domeniu si s-a constatat ca in 24 de cazuri s-a prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de 8,53 ... citeste toata stirea