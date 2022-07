Control antidrog pe trenurile spre mare. Tanar gasit cu stupefiante, de politistii de la Transporturi

Politistii de la Transporturi Arges, impreuna cu politistii Antidrog, au organizat o actiune de amploare in trenurile de calatori si in statiile de cale ferata, pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri. Actiunea a avut loc in noaptea de 7 spre 8 iulie. Politistii din cadrul Serviciului Judetean de Politie Transporturi Arges, impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges - Serviciul Antridrog au actionat in trenurile de calatori si in ... citeste toata stirea