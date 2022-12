Copiii au voie din nou "in curtea scolii"!

Copiii si tinerii vor putea sa intre din nou in curtea scolilor, dupa program sau in vacante. Decizia va insa punsa in practica abia peste 4 luni, dupa ce scolile isi modifica regulamentul si afiseaza programul de acces.In acest sens, Legea educatiei fizice si sportului a fost modificata. Unul dintre alienate va avea urmatorul continut: "Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plata, comunitatilor locale, persoanele fizice sau juridice interesate, cu ... citeste toata stirea