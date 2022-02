Copiii mici, cei mai afectati de varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2

Luni 31 ianuarie, in spitalele din Romania erau internati 881 de copii infectati cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2. La Spitalul de Pediatrie Pitesti, cei mai multi dintre cei 50 de pacienti internati sunt copii cu varste sub trei ani. Conform datelor oficiale, tulpina Omicron a infectat saptamana trecuta 27.000 de copii. Potrivit site-ului stirioficiale.ro, din totalul celor 9.781 de persoane internate pe 31 ianuarie in sectii cu COVID-19, 881 sunt minori, 861 fiind internati in sectii, ... citeste toata stirea