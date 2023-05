Un accident cu mai multe victime s-a produs in urma cu putin timp la Malureni.Un Logan in care erau doua femei, si copiii celi care era pasagera, un baiat si o fetita de 1 an s-a rasturnat, din motive deocamdata necunoscute, in sant. Imediat dupa accident, mama copiilor si-a luat micuta de 1 an in brate, care era inconstienta si s-a deplasat pe jos la postul de politie, spunand ca s-a produs un accident dar nu stie cum s-a intamplat. Politistul de serviciu a sunat la SMURD, apoi a luat copilul ... citeste toata stirea