Copile recrutate prin metoda "Loverboy" de un individ din Arges. Fortate sa se prostitueze in folosul lui

Doua adolescente au fost determiate de un argesean sa practice prostitutia in interesul lui, dupa ce individul a apelat la metoda "Loverboy". Fetele s-au lasat convinse de falsele lui declaratii de iubire si au fost exploatate mai bine de o jumatate de an. Din septembrie 2021 si pana in prezent, barbatul, in varsta de 22 de ani, ar fi recrutat doua minore, prin inducerea in eroare, cu false promisiuni de iubire si le-ar fi determinat sa practice prostitutia in folosul sau. Politistii Brigazii ... citeste toata stirea