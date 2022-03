Copilotul mort, a crescut la Lunca Corbului!

Locotenentul Sorin Patrascu, de 27 de ani, copilot in elicopterul prabusit in judetul Constanta, era din Arges. Originar din comuna Lunca Corbului, tanarul pilot militar era mandria familiei si a comunitatii. Oamenii il plang acum pe cel care a plecat dintre noi mult prea devreme.Locotenent Patrascu Sorin, copilot, in varsta de 27 de ani, era angajat din anul 2016, la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu si avea 500 de ore de zbor. Era necasatorit. Acesta a absolvit Colegiul National Militar ... citeste toata stirea