Credite garantate de stat pentru tineri

Tinerii romani vor putea beneficia de credite garantate de stat de pana la 75.000 de lei, prin programul Family Start.Banii din program pot fi folositi pentru acoperirea cheltuielilor de nunta, spitalizare, in cazul nasterilor sau de cei care au copii la cresa, gradinita, scoala ori cursurile extrascolare pentru cei mici, in anumite conditii.Tinerii pot beneficia de garantarea unui credit in valoare de maximum 75.000 de lei, in proportie de 80%, de catre stat, potrivit unei OUG 95/ 2002. ... citeste toata stirea