Guvernul a decis sa majoreze valoarea tichetelor de masa de la 35 de lei, la 40 de lei, de la 1 ianuarie 2024. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a fost cea care a propus ca valoarea tichetelor sa creasca. Astfel, un angajat cu norma intreaga, va incasa suma de 880 de lei in tichete de masa. Majorarea valorii vine in contextul scaderii puterii de cumparare a populatiei, ca urmare a razboiului din Ucraina si a liberalizarii preturilor la energie. In plus, valoarea acestor tichete a ramas ... citeste toata stirea