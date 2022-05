Crima in Arges. Un barbat si-a injunghiat concubina cu care traia de 18 ani

O crima terifianta a avut loc marti seara, 24 mai, intr-o comuna in Arges. Un barbat si-a injunghiat concubina, apoi a asteptat Politia. Nenorocirea a avut loc in satul Strambeni, din comuna Caldararu, Arges. Injunghiata in propria casa Femeia a fost atacata cu un cutit si lasata intr-o balta de sange sa moara de cel cu care traia de 18 ani.Crima a fost savarsita in locuinta celor doi, proprietatea femeii. Nu este prima data cand barbatul a fost agresiv. Vecinii spun ... citeste toata stirea