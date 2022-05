Crima la Domnesti

Ieri dupa-amiaza, un barbat, in varsta de 30 de ani, a fost gasit mort, in Raul Doamnei, in comuna Pietrosani. Victima a fost data disparuta de familie, luni. In timpul cautarilor, oamenii legii au facut cercetari stabilind locurile in care a fost vazut barbatul ultima data si oamenii cu care a vorbit. In cele din urma s-a ajuns la concluzia ca a fost omorat. El a fost impins sub podul din comuna Domnesti, gasindu-si sfarsitul in apa!Tatal lui Ion S., de 30 de ani din comuna Corbi, a reclamat ... citeste toata stirea