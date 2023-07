Un barbat, in varsta de 67 de ani, din comuna Malureni, a murit dupa ce a fost injunghiat de un vecin. Cei doi au avut un conflict pe fondul consumului de alcool. Agresorul, un barbat in varsta de 39 de ani, a fost retinut. M.S."In baza delegarii din partea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, Compartimentul Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges este abilitat sa transmita urmatoarele:In noaptea de 01 spre 02 iulie a.c., in jurul orei 02:00, politistii din ... citeste toata stirea