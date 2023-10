Un barbat in varsta de 40 de ani, din comuna Recea a fost ucis vineri seara. Trupul a fost gasit in curtea locuintei sale. Fusese injunghiat de 9 ori. M.S.In seara zilei de 06 octombrie a.c., in jurul orei 18:00, _politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ca *pe raza comunei Recea, un barbat a fost gasit decedat*, in curtea imobilului sau_._Din primele verificari, efectuate de politistii Sectiei ... citeste toata stirea