Criminalii de la Popesti, condamnati definitiv!

Decizie definitiva in dosarul de omor de la Popesti, acolo unde, in 2019, Raducu Nicula, un tanar de 23 de ani, a fost o omorat in bataie. Instanta a acordat despagubiri in valoare de 1,4 milioane de lei parintilor si surorii celui ucis. Mama tanarului spune ca banii nu le vor aduce copilul inapoi. Ea vrut pedeapsa maxima pentru cei care i-au luat viata fiului ei. Judecatorii au fost de alta parere.Tragedia a avut loc in satul Purcareni, din comuna Popesti, in 2019. Raducu Nicula, in varsta ... citeste toata stirea