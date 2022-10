Criminalul de la Bascov din nou in fata instantei!

Au trecut aproape trei luni de la crima odioasa comisa in luna august in comuna Bascov de Viorel Letcan, un barbat de 52 de ani care si-au ucis parintii, fratele sora si nepoata. A luat cinci vieti intr-o noapte. Barbatul, cunoscut cu afectiuni psihice, este arestat preventiv. Ieri, procurorii au depus la Tribunalul Arges o cerere de prelungire a arestului preventiv. In prima zi a lunii noiembrie acesta ar trebui sa apara in fata instantei.Masacrul a avut loc pe 10 august la locuinta din ... citeste toata stirea