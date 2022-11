Criminalul de la Bascov s-a inspirat din filme!

Autorul celor cinci crime comise, in luna august, in comuna Bascov a fost trimis in judecata sub acuzatia de omor cu premeditare. Din rechizitoriul intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges ies la iveala detalii socante. Viorel Letcan a pus la punct, cu mult inainte, fiecare detaliu al omorurilor comise. Criminalul s-a inspirat "din filmele americane". A folosit obiecte diferite pentru a ucide victimele, iar pe tata si pe frate i-a legat cu banda adeziva. De asemenea, si-a ... citeste toata stirea