Biroul de presa al IPJ Arges a anuntat ca barbatul de 42 de ani, din comuna Schitu-Golesti, care pe 15 august, chiar in ziua de Sfanta Marie, a injunghiat mortal un consatean in varsta de 43 de ani, dupa ce a consumat bauturi alcoolice, a fost retinut pentru 30 de zile. Masura a fost dispusa astazi de magistratii de la Tribunalul Arges, dupa ce ieri procurorii il retinusera pentru 24 de ore. Criminalul a fost incarcerat si cel mai probabil va petrece ani multi in spatele gratiilor.