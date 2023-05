In precedentul editorial, tema pe care am lansat-o a fost urmatoarea:"De cand au aparut pe internet retelele sociale, agramatii si-au gasit locul in care sa se manifeste. Problema nu ar fi ca posteaza pareri, ci ca sunt cu atat mai agresivi, cu cat sunt mai analfabeti. Nu vreau sa se inteleaga nimic mai mult decat ca m-am saturat de agramati. Nu imi doresc sa nu mai voteze, nici sa nu isi mai expuna punctele de vedere, atata doar ca eu m-am sastisit de ei si de ifosele lor. In mod normal, un ... citeste toata stirea