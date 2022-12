Croatul Mario Zebic a semnat cu FC Arges

Conducerea clubului FC Arges a inceput deja munca pentru imbunatatirea lotului cu care va incerca o calificare in play-off. Oficialii gruparii din Trivale au ajuns la un acord pentru 1 an si 6 luni cu fotbalistul Mario Zebic.In varsta de 26 de ani, croatul evolueaza pe postul de fundas central si masoara 187 cm. In acest sezon competitional, Mario a imbracat tricoul echipei Korona Kielce, formatie care activeaza in prima liga din Polonia. In tricoul lesilor, Zebic a bifat 9 partide, reusind o ... citeste toata stirea