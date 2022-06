CS Dacia a ramas in Liga Florilor!

Handbalistele de la CS Dacia Mioveni si-au atins obiectivul stabilit la inceputul sezonului si anume mentinerea in Liga Florilor.Argesencele au castigat sambata si al doilea meci de la barajul de retrogradare / promovare, invingand cu 28-22 (12-7) pe CSU Cluj Napoca. In urma victoriei de sambata si a celei de vineri , CS Dacia si-a asigurat locul 2 de la baraj si automat mentinerea in Liga Florilor. Sezonul urmatorul va fi al treilea consecutiv in care alb-albastrele vor juca pe prima scena a ... citeste toata stirea