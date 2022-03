CS Dacia vrea sa ramana in Divizia A1!

Luni a invins cu 3-1 pe Volei Cristina Parv, in play-outEchipa de volei feminin a CS Dacia a luat o optiune serioasa pentru mentinerea in Divizia A 1, dupa ce a invins cu 3-1, luni seara pe Volei Cristina Parv, cu 3-0 (25/18 25/16 15/25 25/15) intr-un meci disputat in Sala Sporturilor din Mioveni.Voleibalistele antrenate de Massimo Dagioni s-au mobilizat si au avut initiativa impunandu-se in primele doua seturi, fara drept de apel, cu 25-18 si 25-16. Din pacate tot fara drept de ape au ... citeste toata stirea