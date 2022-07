CS Mioveni a incheiat cantonamentul cu o victorie!

CS Mioveni a incheiat la finalul saptamanii trecute cantonamentul de la Poiana Brasov, dupa un stagiu de pregatire centralizata de 11 zile. Galben-verzii au disputat in aceasta perioada si 3 meciuri amicale, obtinand doua remize si o victorie.Ultimul meci a avut loc chiar vineri, la Zarnesti. CS Mioveni a invins cu 5-1 pe CS Rucar, echipa nou-promovata in Liga 3. Rucarenii au deschis scorul prin Jenaru, in minutul 4, cu un sut din afara careului. Iordache a egalat, deviind in plasa o centrare ... citeste toata stirea