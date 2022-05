CS Mioveni a incheiat Liga 1 cu o victorie, cu 3-2, cu Rapid

Meci de infarct aseara la Mioveni, pe Stadionul Orasenesc, intre echipa locala si Rapid.Gazdele au castigat cu 3-2 si au terminat sezonul pe locul 6 in play-out, ceea ce inseamna locul 12 in clasamentul final.Mioveniul a deschis scorul pe finalul primei reprize prin Sanoh, dupa o faza personala frumoasa si o finalizare cu un sut plasat de la marginea careului. Giulestenii au egalat in minutul 60, prin Ionita, dupa o centrare de pe partea stanga, dar la urmatoarea ... citeste toata stirea