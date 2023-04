CS Mioveni a pierdut cu 1-0, luni seara, in deplasare meciul cu U Cluj. Partida a contat pentru etapa a 5-a din Play-out.Galben-verzii au fost invinsi printr-un gol marcat in minutul 72 de Thiam, cu capul, portarul Croitoru nereusind sa retina mingea.Dupa aceasta infrangere sansele galben-verzilor de a ramane in Superliga au scazut aproape de zero, chiar daca mai sunt 4 meciuri de disputat.Urmatorul jos al Mioveniului este sambata cu FC Arges.S. MihaiCititi, de asemenea, pe curier. ... citeste toata stirea