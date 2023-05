CS Mioveni a pierdut ieri si ultimul meci din Superliga, echipa retrogradand la finalul acestui sezon.Galben-verzii au pierdut cu 5-1 in deplasare la FC Botosani, dupa ce la pauza gazdele au avut 2-1. Scorul a fost mentinut pana pe final, in minutul 83, din acel moment echipa argeseana mai primind 3 goluri, in urma unor grave greseli in aparare.Golul de onoare al Mioveniului a fost marcat de Gutea, in prima repriza.CS Mioveni a ramas ultima in clasament, cu doar 11 punte, suferind doar ... citeste toata stirea