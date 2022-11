CS Mioveni, amical cu FC U Craiova

CS Mioveni va disputa astazi laora 13:00 un meci amical contra echipei FC U Craiova. Partida se va juca in Banie la baza de pregatire a oltenilor, "Football Park", data in folisnta anul trecut.Acesta este primul si singurul joc de pregatire luat de galben-verzi in aceasta perioada, de la intreruperea campionatului si pana la reluarea sa pe 2 decembrie, odata cu etapa a 19-a, runda in care argesenii vor evolua in deplasare, la FCSB. Banca tehnica a Mioveniului, condusa de Marius Stoica nu a ... citeste toata stirea