CS Mioveni deschide noua editie de campionat!

Liga Profesionista de Fotbal si detinatorii drepturilor de televizare au stabilit programul primelor doua etape din Superliga.Astfel, CS Mioveni va deschide noua editie de campionat, primul meci, al primei etape, Hermannstadt - CS Mioveni fiind programat vineri 15 iulie. De altfel, si in campionatul trecut, galben-verzii au dat startul in intrecerea interna, jucand primul meci al sezonului, tot la Medias, cu Gaz Metan. In schimb, FC Arges va evolua in prima runda, sambaa de ... citeste toata stirea