CS Mioveni - Dinamo, cel mai important meci pentru galben-verzi

as S-au pus in vanzare bileteleas Partida se joaca vineri de la 20:30Partida de vineri, pe care CS Mioveni o disputa acasa, cu Dinamo a devenit una foarte importanta pentru galben-verzi.Astfel, dupa ce au urcat pe loc de mentinere in Liga 1 fara baraj, elevii lui Pelici au nevoie de victorie cu Dinamo pentru a-si consolida acest loc si a avea avantaj in lupta cu Chindia pentru aceasta pozitie. In momentul de fata, argesenii sunt la egalitate cu dambovitenii, iar in urmatoarele doua etape ... citeste toata stirea