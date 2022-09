CS Mioveni a invins aseara cu 4-0 pe CSM Resita, in deplasare, in play-off-ul Cupei Romaniei la fotbal si s-a calificat in grupele competitiei KO.Partida a fost la discretia argesenilor, care au atacat din primul pana in ultimul minut de joc, scorul putand fi mult mai mare.Golurile victoriei au fost marcate de Cosereanu (min 22 ... citeste toata stirea