CS Mioveni a pierdut in aceasta seara, cu 1-0 in deplasare, la FC Voluntari, meciul din etapa a 7-a a Play-out-ului Superligii.Gazdele au marcat unicul gol al partidei in minutul 20 prin Nemec, gasit singur in careu la o centrare de pe drepta.Galben-verzii sunt ultimii in Superliga, deja retrogradati, fara gol marcat de 7 etape si fara punct luat in Play-out.S. MihaiCititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Pendiuc, Scarlat si Vasai s-au predat!Articole *** *** ... citeste toata stirea