CS Mioveni joaca semifinala Superligii la Tenis de masa

Astazi, de la ora 17.00, echipa de tenis de masa a CS Mioveni va intalni echipa CSA Steaua Bucuresti, in turul semifinalei Superligii Masculine la tenis de masa. Intrarea spectatorilor este libera.Echipa galben-verde, multipla campioana nationala la tenis de masa, vizeaza si in acest an castigarea Superligii. Semifinala de astazi, este o reeditare a finale de anul trecut, in care stelistii au avut castig de cauza. Pentru CS Mioveni evolueaza in acest an Alexandru Cazacu, argentinianul Alto ... citeste toata stirea