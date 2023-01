CS Mioveni, o varianta pentru Bogdan Rusu!

Atacantul Bogdan Rusu a reziliat contractul cu FCSB si s-ar putea intoarce la CS Mioveni. De altfel, in Romania, pana la finalul sezonului, echipa argeseana este singura la care jucatorul mai poate evolua.In schimb, pentru Rusu o varianta ar mai fi un campionat din afara, care inca nu a inceput. La scurt timp dupa ce a semnat rezilierea cu FCSB, fostul atacant al Mioveniului a declarat: "Am reziliat contractul cu FCSB, sunt jucator liber de contract. Am varianta CS Mioveni, dar si o echipa ... citeste toata stirea