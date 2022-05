CS Mioveni a pierdut in aceasta seara cu 2-0, partida de pe propriul teren, din Liga 1, cu FC Botosani. Jocul a contat pentru etapa a 7-a a play-out-ului.La pauza a fost egal, dar in repriza a doua moldovenii au marcat in minutele 70 si 85 prin Dican (reluare din careu dupa un corner) si Patache (dupa ce a fost lasat cu poarta goala).Inaintea ultimelor doua etape, echipa lui Alexandru Pelici are 5 puncte ... citeste toata stirea