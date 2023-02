CS Mioveni remizeaza in deplasare cu U Cluj

CS Mioveni a obtinut un punct in deplasarea de la Medias, unde a remizat 2-2 cu U Cluj.Elevii lui Dica au condus cu 2-0 in prima jumatate de ora prin golurile lui Rusu si Benchaib din 11, insa au luat gol de la Thiam pe finalul reprizei.In partea a doua gazdele au egalat dupa o lovitura libera. Mioveniul in schimb a ratat mai multe ocazii prin Benchaib, Antal si Krasniqi.S. MihaiCititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Disparut de la Lunca CorbuluiArticole *** *** ... citeste toata stirea