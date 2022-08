CS Mioveni s-a despartit de Alexandru Pelici!

Inceputul slab de campionat a dus ieri la rezilierea pe cale amiabila a contractului lui Alexandru Pelici la CS Mioveni. Cele doua parti au fost de comun acord sa intrerupa colaborarea intr-un moment in care echipa avea doar un punct in 6 etape.Nu a fost nici demitere, nici demisie, decizia fiind luata in urma analizei situatiei atat de catre Pelici cat si de catre conducerea clubului. Pelici a venit la Mioveni acum trei sezoane, in ... citeste toata stirea