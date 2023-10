CS Mioveni a castigat astazicu 2-1, acasa, meciul cu CSM Resita. Partida a contat pentru etapa a 9-a a ligii secunde.Galben-verzii au deschis scorul in minutul 25 prin Massaro si au ratat multe alte ocazii mari in prima repriza. Dupa pauza au fost insa egalati la greseala a apararii, Ndiaye marcand din careu. Golul victoriei a venit in minutul 86 din penalty, Toma fiind faultat in careu, in timp ce Cosereanu a transformat cu siguranta.Cu cele 3 puncte, CS Mioveni a acumulat 16 in clasament si ... citeste toata stirea