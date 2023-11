CS Mioveni a invins azi cu 4-0 pe CS Tunari, intr-un meci contand pentru etapa a 12-a Ligii a 2-a.Golurile au fost marcate de Trascu (8), Serbanica (44), Cosereanu (58) si Mihai Costea (79).Oaspetii nu au contat mai deloc in joc, avand doar o bara transversala in minutul 71, la 3-0 pentru gazde.CS Mioveni are 20 de puncte si a urcat pe 4 in clasament.S. MihaiAcest material este proprietatea site-ului curier.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea ... citeste toata stirea