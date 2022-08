Cu esarfa la ochi, a sarit in gol!

Macinata de o boala cumplita o femeie, in varsta de 55 de ani, din Pitesti, a decis sa isi ia viata cu propriile maini. S-a aruncat de la etajul IV al blocului in care locuia. Descoperirea cutremuratoare a fost facuta de mama acesteia, care a intrat in stare de soc dupa tragicul gest.Ieri dimineata, in jurul orei 5.30, o femeie a sunat la Sectia 2 Politie si a anuntat ca fiica ei s-a sinucis. Biata de ea, nu a putut sa le spuna politistilor cu care vorbea nici macar cum se numeste victima si ... citeste toata stirea