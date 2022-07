Cum a ajuns un politist sa fie strans de gat de un sofer nervos. Ce daune cere victima

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti au trimis in judecata un barbat care a strans de gat un politist la inceputul anului dupa ce acesta din urma il oprise in trafic pentru mai multe abateri. Procesul va incepe in luna septembrie la Judecatoria Pitesti. Conform anchetatorilor, doi politisti din cadrul Biroului Rutier al Politiei Pitesti au observat in dimineata zilei de 24 ianuarie a.c. un autoturism ce a iesit de pe o alee, nerespectand semnificatia indicatorului Obligatoriu ... citeste toata stirea