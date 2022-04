Cum a depus o primarie din Arges in doar trei zile proiecte pe fonduri europene de zeci de milioane de lei

In doar trei zile, in perioada 30 martie-1 aprilie 2022, primarita Elena Lasconi si colegii sai de la Primaria Campulung Muscel au depus proiecte pe fonduri europene de aproape 90 de milioane lei. Valoarea proiectelor depuse reprezinta un record in istoria orasului Campulung Muscel. Nu mai putin de 24 de proiecte, in valoare de peste 71 milioane lei, au fost depus pentru eficientizare energetica si statii incarcare masini electrice.Sapte blocuri, doua licee si spitalul din oras au fost incluse ... citeste toata stirea