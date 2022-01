Cum a economisit o primarie 1,5 milioane lei la gaze si curent: "Asa se face daca esti responsabil de bani publici"

Cresterile foarte mari ale preturilor la gaze si electricitate au adus in colaps multe institutii de stat, facturile uriase creandu-le mari probleme. O primarie din Romania a reusit in mod paradoxal sa economiseasca aproape un milion si jumatate de lei la gaze si curent. La inceputul mandatului sau de primar la Campulung Muscel, Elena Lasconi a gasit o dezordine generala in ceea ce priveste facturile la electricitate si gaze din Primarie si unitatile subordonate."Plateam tarife diferite, unele ... citeste toata stirea