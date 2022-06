Cum a fost pacalita o firma de mobila. A descarcat camionul la adresa, iar clientul a fugit fara sa plateasca

In aceasta luna, la Judecatoria Pitesti va incepe un proces in care trei membri ai unui clan interlop vor fi judecati pentru inselaciune. Au pacalit o firma din Maramures sa le livreze mai multe obiecte de mobilier in valoare de aproape 9.000 de lei comandate de pe o adresa fictiva. Este vorba de un barbat si de doua femei, toti din comuna argeseana Poiana Lacului.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti au documentat modul de operare.Inculpatul M.D. cunostea faptul ca in cursul ... citeste toata stirea