Cum a furat o angajata peste o jumatate de milion de lei de la o casa de amanet si un birou de schimb valutar

In aceasta primavara, la Judecatoria Pitesti va incepe un proces in care o fosta angajata a unei case de amanet si a unui birou de schimb valutar este acuzata de delapidare in forma continuata, valoarea prejudiciului fiind foarte mare. Instrumentarea dosarului a durat mai bine de trei ani si jumatate. Dosarul a fost deschis in primavara anului 2018 de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti dupa ce patroana unei casei de amanet si a unui birou de schimb valutar, ambele ... citeste toata stirea