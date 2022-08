Cum a primit un sofer aer in loc de combustibil la o benzinarie din Arges. Ce nereguli a descoperit Protectia Consumatorului

O pompa de combustibil la statia Fuel One din comuna argeseana Cateasca contoriza costul cantitatii de combustibil livrate, ca si cand ar fi fost distribuita in mod real, insa in fapt containerul de combustibil era gol, au descoperit dupa un control efectuat miercuri 10 august inspectorii de la CJPC Arges. Dupa o sesizare aparuta in spatiul public, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Arges a desfasurat o actiune de control la statia Fuel One din comuna Cateasca. ... citeste toata stirea