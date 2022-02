Cum a reusit o fundatie sa convinga statul sa protejeze sute de hectare de padure virgina

Fundatia Conservation Carpathia, in fiintata in 2012, a reusit sa convinga autoritatile romane sa includa pana acum 1.100 hectare de padure in Catalogul national al padurilor virgine si cvasivirgine. Ceea ce inseamna ca aceste paduri nu mai pot fi taiate vreodata. Fundatia Conservation Carpathia detine si protejeaza, in prezent, 26.600 de hectare de padure in Romania, strict in scopul conservarii naturii. Primele paduri detinute de catre Fundatia Conservation Carpathia au fost introduse in 2016 ... citeste toata stirea